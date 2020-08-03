В Японии коронавирус обнаружили у собак

В Японии у собак впервые обнаружили коронавирус нового типа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Киодо.

Отмечается, что домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса.

У собак, которые были переданы на передержку, не наблюдается никакого ухудшения самочувствия.

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