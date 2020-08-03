Останки более 50 человек обнаружили на территории бывшего концлагеря под Псковом

Три захоронения обнаружили на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области, эксгумированы останки 50 человек. Об этом сообщается на официальной странице Псковской области во «ВКонтакте».

Отмечается, что останки будут направлены в Следственный комитет России по Псковской области на экспертизу.

На месте захоронения специалисты нашли пули и гильзы. Предполагается, что захороненные люди были расстреляны.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино Псковской области обнаружили ранее неизвестное массовое захоронение. Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ («Геноцид»).

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