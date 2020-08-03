Уголовное дело возбуждено после драки в московском парке Горького

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» после драки в Парке Горького в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По ее словам, телесные повреждения получили два сотрудника Росгвардии.

Кроме того, установлены личности всех участников беспорядков. В настоящее время с ними работают следователи.

Ранее стало известно, что бывшие десантники, празднующие день ВДВ в столичном Парке Горького, подрались с сотрудниками Росгвардии. Также сообщалось, что потасовка произошла после того, как правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Потасовка пресечена: что произошло в парке Горького в День ВДВ

— Десантник рассказал о начале потасовки в столичном парке Горького

— Десантник назвал зачинщиков потасовки в московском парке Горького