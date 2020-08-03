Суд запретил сестрам Хачатурян общаться между собой

Мосгорсуд запретил сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, общаться между собой и участвовать в в массовых мероприятиях — митингах, шествиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя семьи погибшего Юлию Нитченко.

По ее словам, любое нарушение может привести к ужесточению меры пресечения — вплоть до заключения под стражу.

Нитченко отметила, что семья убитого не боится суда присяжных, который рассмотрит дело старших сестер Хачатурян.

Она добавила, что суд будет проводиться исключительно на материалах дела, а не на фейках в СМИ.

Ранее сообщалось, что дело двух старших сестер Хачатурян, Кристины и Ангелины, рассмотрит суд присяжных, как и хотела защита обвиняемых.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет.

28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.

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