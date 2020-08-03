У здания полиции в армянском городе Берд произошел взрыв

У здания полиции в армянском городе Берд, расположенном близ азербайджанской границы, произошел взрыв. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Происшествие произошло 2 августа в районе 4.00 утра по местному времени. Неизвестный осуществил взрыв с помощью взрывного устройства, находившегося у него незаконно. В результате случившегося пострадали стены и окна здания.

На территории ведомства обнаружили кольцо гранаты и деталь.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или устройств».

Ведется предварительное расследование, назначены судебно-техническая и другие экспертизы. Принимаются меры для выявления источника по поставкам боеприпасов и установлению личности предполагаемого преступника.