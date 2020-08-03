В Париже приступили к реставрации органа в сгоревшем соборе Нотр-Дам-де-Пари

В Париже начались работы по очистке и реставрации большого органа в соборе Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал от пожара весной 2019 года. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что инструмент избежал огня, однако был намочен водой при тушении пожара и покрыт свинцовой пылью. Орган будет полностью разобран и очищен. Ожидается, что работы по реставрации закончатся в апреле 2024 года.

Орган был «голосом собора» с 1733 года. Он состоит примерно из восьми тысяч труб, разделенных на 115 регистров.

В результате пожара 15 апреля 2019 года в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.

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