Сын украинского промышленника купил остров в Средиземном море

Сын известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева, Александр Богуслаев, в июле купил итальянский остров Галлинара. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

По данным газеты, 17 июля была заключена сделка на сумму более €10 млн между представителями группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которым с 1970-х годов принадлежала Галлинара, и компанией Galinette из Монте-Карло.

Издание считает, что за Galinette стоит человек, личные данные которого полностью совпадают с данными 42-летнего Александра Богуслаева, проживающего в Княжестве Монако.

«Теперь Богуслаев сможет установить воображаемый украинский (или гренадский) флаг на вершине острова», — пишет Corriere della Sera.