Дыни оказались популярнее арбузов у россиян

За последние полгода россияне покупали дыни чаще арбузов в 1,5 раза. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса доставки продуктов «СберМаркет», поступившем в «Газету.Ru».

Наибольшее предпочтение дыням отдают жители Омска – в этом городе их покупают в 2,7 раза чаще, чем арбузы. Больше дынь также покупают в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени и Перми.

В Москве и Санкт-Петербурге соотношение арбузов и дынь оказалось почти одинаковым. Регионами, в которых арбузы обошли по популярности дыни, стали Московская область, Самара, Волгоград и Калининград.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз. По словам специалистов, плод должен выглядеть свежим, целым, чистым и с матовым блеском корки.

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