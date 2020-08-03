В Нижневартовске горит кровля реконструируемого ресторана
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В Нижневартовске загорелась кровля реконструируемого ресторана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«Горит кровля по всей площади здания — 2,4 тыс. кв. метров», — рассказали в спасательном ведомстве.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Из здания было эвакуировано 18 человек.
На месте работают 25 человек и 5 единиц техники.
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