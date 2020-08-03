СК завел дело о массовых убийствах в Псковской области в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых убийствах мирного населения в Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что дело по ст. 357 УК РФ (геноцид) было возбуждено после обнаружения неизвестного массового захоронения на территории бывшего концлагеря в поселке Моглино.

Специалисты извлекли из захоронения останки 46 человек, в том числе девятерых женщин с признаками насильственной смерти.

СК со ссылкой на архивные источники отмечает, что в годы оккупации в Моглинском концлагере фашистские захватчики истребили свыше 3 тыс. советских граждан. Они совершали массовые расстрелы также в районе поселка Глоты и иных населенных пунктах Псковской области.

В настоящее время продолжаются работы по извлечению останков.

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