Десантник рассказал о начале потасовки в столичном парке Горького

Бывший военнослужащий ВДВ в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, как началась потасовка десантников с силовиками во время праздничных мероприятий в московском парке Горького.

По его словам, правоохранители задержали одного из десантников, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Пацаны кинулись отбивать его, а росгвардейцы встали кольцом вокруг. Сначала просто кричали, чтобы отпустили его. К гвардейцам на помощь прибежали полицейские. Следом и наши подтянулись», — рассказал десантник.

Он отметил, что сначала участники конфликта просто «толкались», а первый удар был за десантниками.

«Первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту», — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что бывшие десантники, празднующие день ВДВ в столичном Парке Горького, подрались с сотрудниками Росгвардии. Также сообщалось, что потасовка произошла после того, как правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».

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