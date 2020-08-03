В Москве в понедельник ожидается до +23°С

В Москве в понедельник, 3 августа, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +21°С — +23°С. Прогнозируется западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +11°С — +13°С. Ожидается переменная облачность без осадков и южный ветер со скоростью 3 — 8 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.