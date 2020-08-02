В Турции запретили брать еду со шведского стола своими руками

В Турции изменились правила работы отелей по системе «все включено»: теперь еду со шведского стола будут накладывать в тарелки не сами постояльцы, а персонал. Об этом РИА «Новости» рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

«Система «все включено» и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на «шведском столе» сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции», — сказал собеседник агентства.

Эти меры призваны защитить постояльцев от коронавируса, подчеркнул Чорабатыр.

Он добавил, что персонал отелей прошел обучение по работе в условиях пандемии.

«Социальная дистанция и маски – конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире», — сказал Чорабатыр.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирусом в Турции заразились более 230 тысяч человек

— В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

— Во Внуково прилетел первый самолет из Турции