В Турции запретили брать еду со шведского стола своими руками
В Турции изменились правила работы отелей по системе «все включено»: теперь еду со шведского стола будут накладывать в тарелки не сами постояльцы, а персонал. Об этом РИА «Новости» рассказал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
«Система «все включено» и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на «шведском столе» сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции», — сказал собеседник агентства.
Эти меры призваны защитить постояльцев от коронавируса, подчеркнул Чорабатыр.
Он добавил, что персонал отелей прошел обучение по работе в условиях пандемии.
«Социальная дистанция и маски – конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире», — сказал Чорабатыр.
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