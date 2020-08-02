Директор Парка Горького опроверг драку десантников с росгвардейцами

Директор столичного Парка Горького Павел Трехлеб в беседе с ТАСС опроверг факт массовой драки с участием десантников и росгвардейцев в парке.

По его словам, имел место небольшой конфликт между посетителем и сотрудником полиции. Массовой драки бывших десантников и правоохранителей не было.

«Никакой массовой драки в парке [не было] абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону», — говорится в сообщении.

Он добавил, что гуляние в День ВДВ проходит в столичном парке спокойно.

Ранее сообщалось, что бывшие десантники, празднующие день ВДВ в столичном Парке Горького, подрались с сотрудниками Росгвардии. Также сообщалось, что потасовка произошла после того, как правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим».

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