Оперштаб: эпидемиологическая ситуация в Москве стабильна

Заболеваемость внебольничными пневмониями в Москве за минувший месяц сократилась более чем в два раза, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

«Эпидемиологическая ситуация в городе стабильна», – указано в сообщении.

За последние две недели средний суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции составляет 0,26%, отмечает оперштаб. При этом из 10 819 коек, подготовленных в Москве для размещения пациентов с COVID-19 и пневмонией, 69,4% свободны.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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