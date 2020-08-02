Колесо обозрения с пассажирами остановилось в Москве

Колесо обозрения остановилось во время работы в Измайловском парке в Москве, видеозапись с места происшествия опубликована в Telegram-канале Baza.

По данным канала, в кабинах колеса обозрения находятся пассажиры.

В настоящее время сотрудники парка пытаются восстановить работу аттракциона, в случае неудачи помогать пассажирам выбраться из кабин будут сотрудники МЧС, сообщает Baza.

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