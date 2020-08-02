Легкомоторный самолет упал под Калининградом

Частный легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, потерпел крушение в районе поселка Стрельцово под Калининградом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по региону.

Находившиеся на борту двое мужчин и женщина смогли самостоятельно покинуть самолет, они госпитализированы, заявили в пресс-службе.

На данный момент причина крушения самолета и степень тяжести состояния пострадавших не сообщаются.

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