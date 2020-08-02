В Минздраве рассказали, кому стоит отказаться от путешествий из-за COVID-19

Пожилым людям и людям с хроническими болезнями стоит воздержаться от путешествий из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, отказаться от поездки следует тем, кто страдает от сахарного диабета, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и избыточного веса, рассказал эксперт. По его словам, хронические заболевания и преклонный возраст повышают риск осложнений и тяжелого течения COVID-19.

Кроме того, Чуланов напомнил, что во время отдыха необходимо соблюдать меры безопасности и использовать маски.

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