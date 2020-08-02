Жертвами ДТП под Волгоградом стали четыре человека, выжил лишь ребенок

В Волгоградской области четыре человека стали жертвами ДТП, также пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на ГУ МВД по региону.

«ДТП произошло днем в Михайловском районе. Примерно в 14:00 на дороге Себрово — Сидоры столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Granta», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. Но уже известно, что оба водителя и пассажиры погибли от лобового столкновения, выжил лишь ребенок, который сейчас доставлен в больницу.

Возраст малыша оценивается в три-четыре года. Он находится в тяжелом состоянии.

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