Мясников рассказал о необычном средстве от аллергии

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что домашние животные могут быть «прививкой от аллергии». Об этом сообщает «Россия 1».

По его словам, дети, которые общаются с собаками, кошками и другими питомцами, дышат их шерстью и эпителием. Так они получают «прививку от аллергии» — у них реже бывают аллергические реакции и бронхиальная астма.

Мясников отметил, что во многих странах детей специально классами вывозят на фермы, чтобы они смогли пообщаться с лошадьми, коровами или козами. Такие поездки приносят психологическую разгрузку и снижают уровень аллергии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам объяснили, как отличить сезонную аллергию от коронавируса

— Москвичей предупредили о всплеске аллергии до конца августа