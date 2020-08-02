В обсерваторах Подмосковья не будут размещать граждан, прилетевших из-за рубежа

В Московской области не будут больше отправлять в обсерваторы граждан, вернувшихся из-за границы для прохождения необходимых карантинных мер. Об этом сообщает подмосковный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил содержание в обсерваторах вновь прибывших в РФ лиц в связи с вступлением в силу постановления главного санитарного врача России Анны Поповой.

Теперь прибывающим из-за границы россиянам необходимо разместить результаты теста на коронавирус на Едином портале государственных и муниципальных услуг в течение трех дней со дня прибытия.

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