В Коми с рельсов сошли 11 вагонов с рудой

Сосногорская транспортная прокуратура начала проверку после того, как 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщается на сайте генпрокуратуры.

«Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на станции Иоссер в Княжпогостском районе. Из-за схода никто не пострадал, угрозы экологии также нет.

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