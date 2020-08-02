В Коми с рельсов сошли 11 вагонов с рудой
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Сосногорская транспортная прокуратура начала проверку после того, как 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщается на сайте генпрокуратуры.
«Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на станции Иоссер в Княжпогостском районе. Из-за схода никто не пострадал, угрозы экологии также нет.
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