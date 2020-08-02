Границу России с Абхазией пересекли более 7,5 тыс. человек в первый день ее открытия

Более 7,5 тысячи человек пересекли русско-абхазскую границу в первый день после ее открытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинской таможни.

«В обоих направлениях российско-абхазскую границу пересекли за первые сутки 1 907 транспортных средств», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что из России в Абхазию отправились более 5 тысяч человек, из Абхазии в России – более 2,5 тысячи.

1 августа Россия сняла ограничение на пересечение границ с Абхазией, которое было введено из-за пандемии коронавируса.

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