Из бутика в центре Москвы пропали свадебные платья на 3 млн рублей
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В центре Москвы в бутике украли свадебные платья на 3 млн рублей. Об этом сообщает РЕН.
Срок аренды помещения на Гончарной набережной, где находился свадебный салон, заканчивался 1 августа. За день до этого в бутик пришел мужчина от имени арендодателя.
По словам владелицы салона, он отобрал у нее ключи, поставил сигнализацию и попросил покинуть помещение.
1 августа женщина приехала забрать вещи и товар из помещения, однако обнаружила отсутствие свадебных платьев.
Ущерб составил 3 млн рублей.
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