Из бутика в центре Москвы пропали свадебные платья на 3 млн рублей

В центре Москвы в бутике украли свадебные платья на 3 млн рублей. Об этом сообщает РЕН.

Срок аренды помещения на Гончарной набережной, где находился свадебный салон, заканчивался 1 августа. За день до этого в бутик пришел мужчина от имени арендодателя.

По словам владелицы салона, он отобрал у нее ключи, поставил сигнализацию и попросил покинуть помещение.

1 августа женщина приехала забрать вещи и товар из помещения, однако обнаружила отсутствие свадебных платьев.

Ущерб составил 3 млн рублей.

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