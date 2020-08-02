В Джорджии в тюрьме прошли беспорядки
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В городе Уэйкросс американского штата Джорджия в тюрьме прошли беспорядки, пишет издание Newsweek со ссылкой на представителя исправительного учреждения.
«Инцидент под контролем... с 1.00 воскресенья (8.00 мск)», — сказал источник.
Подчеркивается, что легкие ранения получили два сотрудника и два заключенных. Причина беспорядков и детали произошедшего не разглашаются.
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