СК возбудил еще одно дело после обнаружения четырех трупов на турбазе в Алтае

Следственный комитет возбудил еще одно дело о ненадлежащем оказании услуг после обнаружения четырех трупов на турбазе в Алтае, сообщил помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. Об этом пишет РИА «Новости».

«Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом. По подозрению в совершении преступления ... задержан директор базы», — сказала Рязанцева.

Ранее на турбазе Глобус» в Алтайском крае были обнаружены тела четырех человек. Владельцы обратились в полицию, когда постояльцы несколько дней не выходили из номера.

Отмечается, что скончалась семья из Барнаула: 51-летний мужчина, 43-летняя женщина и двое детей 16 и 10 лет.

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