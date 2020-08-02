Собянин не ждет в Москве второй волны коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна коронавируса вряд ли придет в столицу.

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными, ни у нас, нигде в мире такого практически нет», — объяснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Градоначальник добавил, что в ряде российских регионов наблюдается бурный рост новых случаев коронавируса потому, что там не закончилась первая волна.

Также Собянин отметил, что такие города, как Лондон, Париж, Нью-Йорк и Москва, прошли стадию большого прироста числа заболевших. Если раньше в Москве фиксировалось 6,5 тысячи вновь выявленных пациентов, то в последний месяц в десять раз меньше.

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