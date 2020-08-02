Число жертв коронавируса в Мексике перевалило за 47 тысяч

За сутки число смертельных исходов от коронавируса в Мексике выросло на 784 и достигло 47 472. Об этом в своем Twitter cообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель.

Он уведомил, что общее число случаев COVID-19 в Мексике возросло до 434 193.

По данным Лопес-Гателя, от коронавирусной инфекции нового типа вылечились уже 284 847 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 670 тысяч человек.

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