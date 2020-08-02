Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах задержано и отменено 16 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 0.48 мск, во Внуково один рейс задержан и шесть — отменено.
При этом в Домодедово отменено три вылета.
Также в Шереметьево задержан один рейс и пять — отменено.
Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.
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