Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержано и отменено 16 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.48 мск, во Внуково один рейс задержан и шесть — отменено.

При этом в Домодедово отменено три вылета.

Также в Шереметьево задержан один рейс и пять — отменено.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстанавливает международное авиасообщение с рядом стран.

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