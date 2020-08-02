В Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда

В субботу вечером на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района Коми сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем, передает РИА «Новости» со ссылкой на республиканское управление МЧС России.

В управлении сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД), из-за случившегося предполагается незначительная задержка двух пассажирских поездов: №42 «Москва - Воркута», №306 «Сыктывкар - Усинск».

К месту инцидента уже направлены восстановительные поезда.