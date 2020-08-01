Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Тонга
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Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли у берегов королевства Тонго в Тихом океане, сообщает ТАСС со ссылкой Геологическую службу США.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 223 км от города к юго-западу от столицы страны — Нукуалофа, где живут более 22 тыс. человек. Его очаг располагался на глубине 10 км.
Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.
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