Число случаев COVID-19 в Калифорнии превысило полмиллиона

В американском штате Калифорния зафиксировано более 500 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg.

По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент в Калифорнии выявлено 500,6 тысячи случаев COVID-19.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции. По последней информации, в стране заболели более 4,5 млн человек, из них более 680 тысяч человек скончались.

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