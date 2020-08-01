Коронавирусом в Турции заразились более 230 тысяч человек

В Турции за последние сутки было зафиксировано 996 случаев заражения коронавирусом, общее число заражений превысило 231 тыс. человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы минздрава республики Фахреттина Коджа.

«Сегодня выявлено 996 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 231 869. Умерли 19 больных, всего умерших – 5 710», — сказал Коджа.

Он добавил, что с начала пандемии вылечились 215 516 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 670 тыс. человек.

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