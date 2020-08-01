Все население вьетнамского Дананга протестируют на COVID-19
Власти вьетнамского Дананга намерены протестировать все население города на коронавирус нового типа из-за вспышки заболеваемости, сообщает Reuters со ссылкой на заявление официальных лиц.
Тестирование на коронавирус планируется провести для 1,1 млн жителей города, указано в сообщении.
Ранее власти Вьетнама сообщили, что вспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. До вспышки в Дананге случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более трех месяцев.
Из-за вспышки приостановлено внутреннее сообщение с городом.
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