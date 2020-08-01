СМИ: умерла самая тяжелая женщина России

Самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова, весившая 350 кг, скончалась в Тюмени. Об этом сообщает местный портал 72.RU со ссылкой на информированные источники.

Женщина скончалась на 57-ом году жизни, указано в сообщении. Отмечается, что с начала лета она не выходила на связь с журналистами и не открывала двери квартиры.

Родственники Нурдиновой не стали разговаривать с журналистами, пишет 72.RU. В правоохранительных органах также не смогли оперативно прокомментировать сведения источников.

На данный момент причина смерти женщины неизвестна.

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