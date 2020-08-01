Более 10 рабочих погибли при обрушении крана на верфи в Индии

Не менее 11 рабочих в Индии погибли при обрушении крана Hindustan Shipyard в порту Вишахапатнам штата Андхрапрадеш, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

Трагедия произошла во время установки крана. При обрушении он распался на несколько фрагментов и упал на людей.

По последним данным, погибли 11 человек, еще 5 пострадали, однако их состояние не уточняется.

На месте работают индийские экстренные службы. Причины трагедии выясняют правоохранители.

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