Более 10 рабочих погибли при обрушении крана на верфи в Индии
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Не менее 11 рабочих в Индии погибли при обрушении крана Hindustan Shipyard в порту Вишахапатнам штата Андхрапрадеш, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.
Трагедия произошла во время установки крана. При обрушении он распался на несколько фрагментов и упал на людей.
По последним данным, погибли 11 человек, еще 5 пострадали, однако их состояние не уточняется.
На месте работают индийские экстренные службы. Причины трагедии выясняют правоохранители.
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