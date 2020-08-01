Названа самая безопасная страна после отмены мер по борьбе с COVID-19

Самой безопасной страной после отмены большинства мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции признана Швейцария, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Deep Knowledge Group.

Отчет был подготовлен на основании 130 показателей, в числе которых эффективность ограничительных мер, готовность системы здравоохранения и органов государственного управления к пандемии и другие, указано в материале.

Кроме Швейцарии, занявшей первое место в рейтинге безопасных стран «постковидного периода», в пятерку лидеров вошли Германия, Израиль, Сингапур и Япония.

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