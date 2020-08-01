Более 10 тысяч человек в Берлине выступают против карантина

Порядка 11 тысяч человек в Берлине участвуют в акции протеста против карантина, связанного с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на полицию.

Мероприятие организовала инициативная группа Querdenken 711 («Креативное мышление 711») из Штутгарта.

Один из организаторов, Михаэль Баллвег, настаивает на том, чтобы 1 августа стало «днем ​​свободы».

Полиция по громкоговорителю предупреждает граждан соблюдать необходимые правила.

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