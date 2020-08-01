И. о. главы Дербентского района Дагестана арестован по подозрению в хищениях

Советский районный суд Махачкалы арестовал исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, он подозревается в организации преступной группы, занимающейся хищением и продажей земельных участков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что он пробудет под стражей до 30 сентября.

Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.

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