И. о. главы Дербентского района Дагестана арестован по подозрению в хищениях
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Советский районный суд Махачкалы арестовал исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, он подозревается в организации преступной группы, занимающейся хищением и продажей земельных участков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что он пробудет под стражей до 30 сентября.
Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.
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