В Москве украли металлические элементы с монумента на ВДНХ

Московские полицейские задержали двух человек, подозреваемых в хищении алюминия со скульптурной композиции «Солнечная система» в парке «Аллея героев Космоса» в районе ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Мужчины похитили элементы осей со скульптурной композиции на проспекте Мира. Правоохранители задержали подозреваемых и установили их личности.

«Злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов общей стоимостью более 2 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

У задержанных была изъята часть похищенного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемые арестованы.

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