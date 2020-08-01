В Москве украли металлические элементы с монумента на ВДНХ
Московские полицейские задержали двух человек, подозреваемых в хищении алюминия со скульптурной композиции «Солнечная система» в парке «Аллея героев Космоса» в районе ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
Мужчины похитили элементы осей со скульптурной композиции на проспекте Мира. Правоохранители задержали подозреваемых и установили их личности.
«Злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов общей стоимостью более 2 млн рублей», — рассказали в ведомстве.
У задержанных была изъята часть похищенного.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемые арестованы.
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