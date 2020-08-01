В индийском Пенджабе более 60 человек погибли от поддельного алкоголя
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62 человека погибли в индийском штате Пенджаб после употребления поддельного алкоголя. Об этом информирует полиция штата.
Известно, что все жертвы инцидента были жителями городов Амритсар, Гурдаспур, Тарн-Таран.
В время более чем 40 рейдов, проведенных в пятницу, 31 июля, полиция арестовала восемь бутлегеров, у них изъяли огромное количество поддельных спиртных напитков.
Еще пять человек были задержаны для допроса.
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