В индийском Пенджабе более 60 человек погибли от поддельного алкоголя

62 человека погибли в индийском штате Пенджаб после употребления поддельного алкоголя. Об этом информирует полиция штата.

Известно, что все жертвы инцидента были жителями городов Амритсар, Гурдаспур, Тарн-Таран.

В время более чем 40 рейдов, проведенных в пятницу, 31 июля, полиция арестовала восемь бутлегеров, у них изъяли огромное количество поддельных спиртных напитков.

Еще пять человек были задержаны для допроса.

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