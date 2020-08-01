Автомобиль въехал в толпу людей на востоке Франции, есть пострадавшие

В коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 15 человек. Об этом сообщает издание Le Journal de Saône-et-Loire.

Отмечается, что у 12 человек медики выявили легкие повреждения, еще трое были в состоянии шока.

Еще одна 19-летняя девушка получила серьезные травмы ног, но ее жизнь вне опасности.

По данным местных властей, инцидент произошел после ссоры водителя с несколькими посетителями бара, мужчина сбил людей перед заведением.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 20-летнего злоумышленника, оказавшегося в состоянии алкогольного опьянения.

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