Кинологи назвали самые обучаемые породы собак

Пудель, золотистый ретривер, бордер-колли, лабрадор и шелти (шетландские овчарки) лучше других пород собак дрессируются. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева.

Согласно исследованиям Университета Британской Колумбии, бордер-колли — самая легкообучаемая порода собаки.

По словам Голубева, эти животные очень энергичные, отзывчивые и проницательные, а также они — трудоголики.

«Бордер-колли... нужны постоянные физические и умственные нагрузки. В их отсутствие бордер-колли мгновенно превращается в ураган», — рассказал специалист.

Он отметил, что пудели и золотистые ретриверы также очень способные, активные и дружелюбные собаки.

Голубев отметил, что прекрасная память и любопытство позволяют пуделям легко обучаться новым командам, а золотистые ретриверы — способные и терпеливые ученики, их часто используют в роли поводырей, спасателей и поисковиков.

Эксперт также упомянул лабрадоров и шотландских овчарок, которые являются очень преданными, они — хорошие помощники на службе и часто участвуют в поисково-спасательных операциях.

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