Два человека стали жертвами пожара в ангаре в Можайске
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Два человека стали жертвами пожара в ангаре в подмосковном Можайске. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошел по адресу: Вокзальный проезд, д. 5.
На место происшествия прибыл пожарно-спасательный отряд, им удалось локализовать пожар на площади 450 кв. м. В дальнейшем они ликвидировали открытое горение.
Информации о других пострадавших не приводится.
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