Два человека стали жертвами пожара в ангаре в Можайске

Два человека стали жертвами пожара в ангаре в подмосковном Можайске. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу: Вокзальный проезд, д. 5.

На место происшествия прибыл пожарно-спасательный отряд, им удалось локализовать пожар на площади 450 кв. м. В дальнейшем они ликвидировали открытое горение.

Информации о других пострадавших не приводится.

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