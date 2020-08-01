Полицейский снайпер ликвидировал полтавского преступника

Сотрудники украинских правоохранительных органов ликвидировали мужчину, который 23 июля в Полтаве взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщает Национальная полиция Украины

«Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину», — говорится в сообщении. Полицейские не пострадали.

Отмечается, что операция прошла ночью 1 августа возле поселка Опошня Полтавской области.

Житель Полтавы Роман Срипник, взявший в заложники полицейского, отпустил его и сбежал в лес. 23 июля правоохранители пытались задержать мужчину за угон автомобиля, однако тот достал гранату и стал угрожать взрывом. После этого он захватил сотрудника правоохранительных органов и удерживал его, пока полиция не обменяла последнего на полковника полиции Виталия Шияна. Силовики также предоставили мужчине машину, на которой он уехал в сторону Киева.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Скрылся в лесу: полтавский захватчик отпустил полицейского

— Мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полиции в Полтаве