Сын российского бизнесмена станет британским парламентарием

Владелец изданий The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев, сын российского бизнесмена Александра Лебедева, станет пожизненным пэром и войдет в верхнюю палату парламента Британии. Это следует из опубликованного списка пожизненных пэров, который одобрила королева Елизавета II.

Британские СМИ не раз писали о приятельских отношениях премьера Великобритании Бориса Джонсона с Лебедевым. The Times писала, что бизнесмен приглашал Бориса Джонсона, когда он был главой британского МИД, на вечеринки в семейное поместье близ Перуджи в Италии.

Помимо Лебедева в новом списке пожизненных пэров еще 35 человек. В нем также значится брат премьера Джо Джонсон, который ранее покинул правительство страны из-за несогласия со взглядами Бориса Джонсона на выход Британии из ЕС, бывшие министры финансов Филипп Хаммонд и Кен Кларк, а также муж экс-премьера Терезы Мэй Филипп.