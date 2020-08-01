В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.

Всего с начала пандемии, согласно данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812.

Ранее сообщалось, что число заражений коронавирусом на территории США превысило 4,5 млн, погибли более 152 тыс. пациентов.

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