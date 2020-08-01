Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе

Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.

Отмечается, что окончательное решение еще не принято.

«Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — сообщил собеседник ТАСС.

Второй источник добавил, что такая идея обсуждалась недавно на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Как сообщалось, 24 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия частично открывает свои границы с 1 августа.

Международные рейсы будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Голикова, в свою очередь, уточнила, что полеты возможны с 1 августа в Лондон, Анкару, Стамбул и Танзанию. С 10 августа будут добавлены полеты в Анталью, Бодрум и Даламан.

По ее словам, сейчас только эти страны соответствуют условиям для открытия границ на взаимной основе.

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