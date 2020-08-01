Соловьев ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал обвинение Польши о причастности России к авиакатастрофе, в которой погиб тогдашний президент страны Леха Качиньский. Об этом пишет URA.RU.

Соловьев подчеркнул, что Москва не смогла бы подложить бомбу, поскольку самолет вылетел из Варшавы и не приземлялся в российских аэропортах.

«Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война», — добавил он.

Как сообщалось, вторая польская комиссия, которая занимается расследованием крушения самолета главы республики Леха Качиньского, заявила, что причиной трагедии стал взрыв. В отчете также утверждается, что взрывчатка могла быть подложена во время ремонта самолета в России. Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года, на борту находились 96 человек, все погибли.

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