Мундепа Галямину отпустили под подписку о невыезде
Депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката Михаила Бирюкова.
«Закончился допрос. Юлии Галяминой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде из Москвы», — сказал Бирюков.
Отмечается, что в настоящий момент после допроса Галямина вместе с адвокатом направляются к ней в квартиру на обыск.
Ранее сообщалось, что дело против нее возбуждено за участие в несанкционированных акциях по ст. 212.1 УК РФ о неоднократных нарушениях установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования.
Галямина же заявляет, что участвовала в одиночных пикетах, а не массовых акциях и не признает свою вину.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стало известно об обыске по делу ЮКОСа в офисе «МБХ медиа»