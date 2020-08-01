Мундепа Галямину отпустили под подписку о невыезде

Депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката Михаила Бирюкова.

«Закончился допрос. Юлии Галяминой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде из Москвы», — сказал Бирюков.

Отмечается, что в настоящий момент после допроса Галямина вместе с адвокатом направляются к ней в квартиру на обыск.

Ранее сообщалось, что дело против нее возбуждено за участие в несанкционированных акциях по ст. 212.1 УК РФ о неоднократных нарушениях установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования.

Галямина же заявляет, что участвовала в одиночных пикетах, а не массовых акциях и не признает свою вину.

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